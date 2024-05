Engelsiz Filmler Festivali, Kısa Film Yarışması’nın Finalistleri ve Jüri Üyeleri Açıklandı

Engelsiz Filmler Festivali 2024 kapsamında yapılan, kısa film türünün gelişimine katkı sağlamak ve bu alandaki üretimi artırmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistleri ve jüri üyeleri belli oldu. Festival’in 2021 yılında düzenlemeye başladığı yarışmada, bu yıl finale kalan filmler, Litvanyalı sinemacı ve Emilija Škarnulytė, Danimarka Film Eleştirmenleri Derneği Başkanı Nanna Frank Rasmussen, canlandırma sanatçısı ve Canlandıranlar Festivali’nin yönetmeni Berat İlk tarafından değerlendirilecek.

Basın Bülteni

Berat İlk



Emilija Skarnulyte



Nanna Frank Rasmussen



Ana Morfoz (Ana Morphose)



Aslında Hiçbir Şey Olmadı (Nothing Really Happened)



Ben Yağmurum (I am Rain)



Beş (Five)



Doğruluk mu, Cesaret mi? (Shtander, Shtander, Katya)



Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets a Little Easier)



Kulaktan Kulağa (On the Grapevine)



Onun Kalesinde (In His Fortress)



Otuz Saniye (Thirty Seconds)



Örümcek Kadın (Spider Zan)



Paltonun Altında (Under The Overcoat)



Seçme Filmi (Selftape)



Sonunda (At Last)



Stratosfer (Stratosphere)



Zilden Sonra (After The Ringing of The Bell)