Günümüz üniversite öğrencilerinin sorunlarına odaklanarak, bu sorunları birebir söyleşilerle izleyiciye taşıyan, yönetmenliğini Engin Deniz Atlı’nın, yapımcılığını Sema Fener’in yaptığı Yaşamanın Dışında (Out of Own Life) belgeseli Amerika Birleşik Devletleri, ‘The News Fest’ (True Stories) Uluslararası Film ve Yazarlar Festivali’nin resmi seçkisine alındı. Kaliforniya eyaletinin Santa Monica şehrinde 15 Kasım 2024’te gerçekleşecek olan festivale sadece gerçek yaşam öykülerini konu olan filmler katılabiliyor. Festival jürisinde ise oyuncular, film yönetmenleri, film yapımcıları, gazeteciler, televizyon habercileri ve çeşitli yazarlar yer alıyor.