Hayali Arkadaşlar Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Hayali arkadaşlar sadece bu sevimli yaratıklar değil, aslında umutlarımız ve hayallerimiz için zaman kapsülleridir. Ana afişi paylaşılan, John Krasinski’nin yönettiği filmde hayali arkadaşlar unutulmuş Hark’ları çocuklarla yeniden buluşturmak için büyülü bir maceraya atılırken, Hayali Arkadaşlar filmi bu süper güçle neler yapabileceğini keşfeden bir kızın hikâyesini konu alıyor. Filmde Ryan Reynolds, Fiona Shaw, John Krasinski, Cailey Fleming, Phoebe Waller Bridge, Louis Gossett Jr. ve Steve Carell’in sesleri, bir çocuğun hayal gücünün gücünü yansıtan harika ve benzersiz karakterler olarak yer alıyor.

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