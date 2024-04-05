Üç Harfliler: Nazar Filminin Galası Yapıldı

Melodi Tözüm’ün yönettiği ve senaristliğini yaptığı Üç Harfliler: Nazar seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Vizyon öncesi gala ile ilk kez görücüye çıkan film, korku dozu yüksek sahneleriyle seyirciden tam not aldı. Filmin oyuncuları Elçin Atamgüç, Hatice İrkin, Gülderen Güler, Elis Sezgin, Berfin Naz Uzar, Alperen Çavdar, Batuhan Gülcemal ve Melike Balçık’ın da katılımıyla gerçekleşen galaya yönetmen Melodi Tözüm ve yapımcı Muhteşem Tözüm katıldı.

Basın Bülteni

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