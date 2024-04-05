Alois Di Leo, Sergio Machado ile Rene Veilleux’un yönettiği ve Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga ile Keith Silverstein’in seslendirdiği animasyon film Nuh’un Gemisi (Noah’s Ark), 11 Nisan 2024’de Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yağmurlar yağdığında Nuh’un Gemisi’ne her türden yalnızca bir erkek ve bir dişinin girmesine izin verilir. Bir hamam böceğinin yardımı ile karizmatik şair fare Vini ve yetenekli çekici gitarist fare Tito gemiye gizlice girer ve birlikte geminin etoburları ve bitki yiyicileri arasındaki kavgayı önler. Bu yetenekli yolcuların hayvanlar arasındaki huzuru korumak için 40 gün 40 gece müziği kullanmaları gerekecektir.