İlhan Pektaş’ı Kaybettik

Ankara’nın sevilen ve sayılar duayen sinemacılarından İlhan Pektaş, 29 Mart 2024 Cuma günü hayatını kaybetti. Pektaş, film festivallerine de ev sahipliği yapan Batı Sineması ve Derya Sineması’nın işletmecisi olarak tanınıyor. Sporu ve özellikle futbolu çok seven, tutkulu bir Fenerbahçe sempatizanı olan İlhan Pektaş Ankara’da Yenidoğanspor Kulübü’nün başkanlığını da yaptı. İlhan Pektaş’ın cenazesi, 01 Nisan 2024 Pazartesi günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.