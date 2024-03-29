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27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı Ödülleri ile Festival Mekânı Belli Oldu

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27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında her yıl, sinemadaki yeni kuşak kadın sinemacıları teşvik etmek hedefiyle kadın sinemacılar ödüllendiriliyor. Festivalde Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ile yapımcı Nida Karabol’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan’a verilecek. Bu yıl yapılacak gösterim, söyleşi ve diğer etkinliklere başkentin en eski sinemalarından olan ve yaklaşık bir yıl önce yeniden açılan Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere Sineması ev sahipliği yapacak. Sinema daha önceki yıllarda da birçok kez festivale ev sahipliği yapmıştı.

Ayşe Polat

Deniz İlhan

Hatice Aslan

Nida Karabol

Tülin Özen

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