27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı Ödülleri ile Festival Mekânı Belli Oldu

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında her yıl, sinemadaki yeni kuşak kadın sinemacıları teşvik etmek hedefiyle kadın sinemacılar ödüllendiriliyor. Festivalde Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ile yapımcı Nida Karabol’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan’a verilecek. Bu yıl yapılacak gösterim, söyleşi ve diğer etkinliklere başkentin en eski sinemalarından olan ve yaklaşık bir yıl önce yeniden açılan Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere Sineması ev sahipliği yapacak. Sinema daha önceki yıllarda da birçok kez festivale ev sahipliği yapmıştı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ayşe Polat



Deniz İlhan



Hatice Aslan



Nida Karabol



Tülin Özen

