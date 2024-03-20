Dublör Logan Holladay Universal Pictures’in Yeni 87North Yapımı Dublör Filminde Bir Otomobille En Fazla Takla Atan Kişi Oldu ve Guinness Dünya Rekorlarına Girdi

Universal Pictures’ın yeni filmi Dublör’de Oscar adayı Ryan Gosling’in karakterini canlandıran dublör Logan Holladay, filmin Avustralya’nın Sidney sahillerinde gerçekleştirilen çekimleri sırasında sekiz buçuk defa takla atarak Guinness Dünya Rekorları’nda bir araçla en fazla takla atma rekorunu kırdı. Yönetmen David Leitch’in son filmindeki bu başarı, Casino Royale’in çekimleri sırasında yedi takla atan dublör Adam Kirley’e ait rekoru geride bıraktı. Sinemanın ilk günlerinden kalma klasik bir gösteri olan araçla takla atma, yere doğru ateş eden bir arabanın altına top benzeri bir aparat yerleştirilmesini içeriyor. Belirlenen hıza ulaşıldığında mekanizma tetikleniyor ve aracı yuvarlanmaya itiyor.