Kayhan Yıldızoğlu’nu Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, 09 Mart 2024 Cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybetti. 28 Mayıs 1933 tarihinde doğan Kayhan Yıldızoğlu, Ömre Bedel Kız, Artık Sevmeyeceğim, Şeyh Ahmet, Kadın Asla Unutmaz, Osmanlı Kartalı, Tarkan, Yumurcak, Kara Gözlüm, Arım Balım Peteğim, Şoför Nebahat, Kezban Paris’te, Üç Arkadaş, Zulüm, Bir Demet Menekşe gibi filmleriyle hatırlanan Yıldızoğlu’nun cenazesi, 11 Mart 2024 Pazartesi günü Levent Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.