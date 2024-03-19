Bir İnanç Hikayesi Olan Sırrını Biliyorum’a Bursa’da Samimi Gala

Sinema dünyasının en naif hikâyelerinden biri olan Sırrını Biliyorum adlı filmin galası Bursa Osmangazi / Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Galaya filmin oyuncuları Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp, Eda Özerkan Kahraman Sivri, Mihriban Er, Alihan Türkdemir, Alper Atak ve Soner Türker katıldı. Tebessüm ve gözyaşları eşliğinde izlenen Sırrını Biliyorum filmini Battal Karslıoğlu yönetiyor.

Basın Bülteni

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Alper Atak / Beren Gençalp – Alihan Türkdemir



Didem Balçın / Zeynep Gülmez



Alihan Türkdemir – Kahraman Sivri – Battal Karslıoğlu –

Alper Atak – Beren Gençalp – Didem Balçın –

Timur Acar – Eda Özarkan – Ali Ertem



Didem Balçın – Beren Gençalp – Timur Acar

