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Bir İnanç Hikayesi Olan Sırrını Biliyorum’a Bursa’da Samimi Gala

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Sinema dünyasının en naif hikâyelerinden biri olan Sırrını Biliyorum adlı filmin galası Bursa Osmangazi / Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Galaya filmin oyuncuları Timur Acar, Didem Balçın, Beren Gençalp, Eda Özerkan Kahraman Sivri, Mihriban Er, Alihan Türkdemir, Alper Atak ve Soner Türker katıldı. Tebessüm ve gözyaşları eşliğinde izlenen Sırrını Biliyorum filmini Battal Karslıoğlu yönetiyor.

Alper Atak / Beren Gençalp – Alihan Türkdemir

Didem Balçın / Zeynep Gülmez

Alihan Türkdemir – Kahraman Sivri – Battal Karslıoğlu –
Alper Atak – Beren Gençalp – Didem Balçın –
Timur Acar – Eda Özarkan – Ali Ertem

Didem Balçın – Beren Gençalp – Timur Acar

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