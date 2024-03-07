Aile Çıkmazı, 15 Mart’ta Sinemalarda

15 Mart’ta vizyona girecek olan Aile Çıkmazı’nda, Mısır’da kazı yapan Türk akademisyen olan Şevket ve Perihan’ın kazı sırasında buldukları 4000 yıllık heykelin Mısırlı yetkililere tesliminden sonra çalınmasıyla birlikte Mısır’dan İstanbul’a uzanan hikâyesi anlatılıyor. Arkeolog Perihan, Mısır’da görevli olduğu bir kazıya kardeşi Fedai’yi de kendisine yardımcı olması için götürür. Fedai, yakın arkadaşı Ali Kemal’i de yanına alınca Mısır’ın kıymetli hazinelerinin akıbeti de bu ikilinin insafına kalmıştır. Bulunan eserlerden birisi diğerlerinden daha değerlidir. Yıllar önce Mısır kazısında bulunan en kıymetli eserin sahte olduğu ortaya çıkınca ailenin hayatı tamamen değişir.

Basın Bülteni

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