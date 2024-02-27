Kung Fu Panda 4 Filminin Türkçe Dublajlı ve Türkçe Altyazılı Yeni Fragmanları Paylaşıldı

Türkçe dublajlı ve altyazılı fragmanları paylaşılan Kung Fu Panda 4 filminde kader, kötü adamları alt ettiği üç maceradan sonra, dinlenmesi için Ejderha Savaşçı Po’yu yeniden çağırır. Daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi’nin Ruhani Lideri olması için görevlendirir. Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri ve ikincisi hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekmektedir. Daha da kötüsü, güçlü büyücü olan Bukalemun, bir kertenkele olarak ortaya çıkmıştır. Bukalemun boncuk gözlerini Po’nun Bilgelik Asası’na dikmiştir, bu asa ona Po’nun alt ettiği tüm kötüleri ruhlar aleminden geri çağırma gücü verecektir. Po’nun yardıma ihtiyacı vardır.

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