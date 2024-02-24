Scott Jeffrey’in yönettiği ve Georgie Bank, Stephanie Lodge, Matthew Marcelis ile Nicola Wright’ın oynadığı Derin Tehlike (Beneath the Surface), 01 Mart 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Wediacorp tarafından vizyona çıkarıldı.

Genç bir kadın olan Lexy’nin hayatı ailesiyle çıktıkları tekne tatilinde tamamen altüst olur. Uğradıkları köpek balığı saldırısında babası ve kız kardeşini kaybeden Lexy, sağ kurtulmayı başarsa da yaşayan bir ölüye döner. Çok geçmeden yaşamış olduğu kâbusun henüz sona ermediğini keşfeder. Çevresindeki kimseye güvenemeyen Lexy, suya yeniden adım atabilmek için önce iblislerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.