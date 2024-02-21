Heyecanla Beklenen Kung Fu Panda 4 Filminin Karakter Afişleri Paylaşıldı

Mike Mitchell’in yönettiği ve karakter afişleri yayınlanan Kung Fu Panda 4′te çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği üç maceradan sonra, kader Ejderha Savaşçı Po’yu dinlenmesi için yeniden çağırır ve Huzur Vadisi’nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır, ikincisi bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce yeni bir Ejderha Savaşçı eğitmesi gerekiyordur. Daha da kötüsü, kötü kalpli, güçlü bir büyücü olan Bukalemun, büyük küçük her yaratığa dönüşebilen bir kertenkele olarak ortaya çıkmıştır. Bukalemun gözlerini Po’nun Bilgelik Asası’na dikmiştir.

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