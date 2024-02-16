Zaferin Rengi Filmine Görkemli Gala

Bugün (16 Şubat) sinemalarda izleyici ile buluşacak olan Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve filmin yapımcısı ve yönetmeni Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde AKM’nde gerçekleşti. Filmin oyuncuları Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Bayraktar’ın katıldığı gala, iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten de pek çok ünlü ismi ağırlandı.

Basın Bülteni

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Ali Poyrazoğlu / Burak Kut



Cansel Elçin / Ceyhun Fersoy



Emre Karayel / İlker Ayrık



Meltem Cumbul / Özge Özacar



Tülin Şahin

