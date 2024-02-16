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Zaferin Rengi Filmine Görkemli Gala

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Bugün (16 Şubat) sinemalarda izleyici ile buluşacak olan Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve filmin yapımcısı ve yönetmeni Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde AKM’nde gerçekleşti. Filmin oyuncuları Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Bayraktar’ın katıldığı gala, iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten de pek çok ünlü ismi ağırlandı.

Ali Poyrazoğlu / Burak Kut

Cansel Elçin / Ceyhun Fersoy

Emre Karayel / İlker Ayrık

Meltem Cumbul / Özge Özacar

Tülin Şahin

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