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Yüzleşme, 7. Kadın Yönetmenler Film Festivali’nde

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Filiz Kuka’nın yazıp yönettiği Yüzleşme festival yolculuğuna devam ediyor. Film ilk olarak bu yıl İzmir’de 26 Şubat – 02 Mart tarihleri arasında yapılacak olan 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde Ulusal Uzun Metrajlı Film Kategorisi’nde Altın Makara için yarışacak. 06 Mart tarihinde ise Kosova – Prizren şehrinde filmin ekip katılımlı özel gösterimi yapılacak. Son olarak 28. Türkiye Almanya Film Festivali’nin özel seçki programı kapsamında seyirci karşısına çıkacak. Yüzleşme, annesini kaybettikten sonra sert bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalan Hatice’nin, içine düştüğü ikilemle başlıyor ve kadının rolü, aile bağları ve yalnızlık kavramlarını yakından bakıyor, inceliyor.

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