Madame Web Filminin Kırmızı Halısında Dakota Johnson’dan Messika Şıklığı

Dün gece Madame Web filminin Mexico City’de düzenlenen galasında Dakota Johnson, Messika’nın yüksek mücevher tasarımlarıyla poz verdi. Dakota Johnson, kırmızı halıda büyüleyici bir görünüm sergiledi. Filmin konusu şöyle: Manhattan’da paramedik bir sağlık görevlisi olarak çalışmakta olan Cassandra Webb, sezgi yetenekleri ile gelecekte olacak olayları görmeye başlar. Geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken, güçlü yeteneklere sahip olan üç genç kadınla bir ilişki kurmak zorunda kalır. Bu üç genç kadın hayatlarını tehdit eden yaşayacakları ölümcül maceradan sağ çıkabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara dönüşecektir.

Basın Bülteni

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Gerdanlık (Collier Plastron Deser Bloom)



Yüzük (Bague Desert Bloom Marquise)

