Dakota Johnson, Madame Web Filmindeki Performansıyla Tom Cruise’a Meydan Okudu

Marvel Evreni’nin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb’in köken hikâyesini konu alan Madame Web filminin başrol oyuncusu Dakota Johnson, vizyon öncesi açıklamalarda bulundu. Filmin çekim esnasında yaşadığı zorlukları aktaran başarılı oyuncu, akrobasi becerilerini geliştirdiğini söyleyerek, ünlü oyuncu Tom Cruise’a esprili bir şekilde meydan okudu. Johnson, “Artık bir arabayla gerçekten çılgınca şeyler yapabilirim. Dikkat et Tom Cruise.” dedi.

Basın Bülteni

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