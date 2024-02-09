Bülent Terzioğlu’nun yönettiği ve Gökçe Özyol, Aslıhan Karalar, Levent Sülün, Betül Dinçer’in oynadığı İki Yüzlü, 23 Şubat 2024’de Özen Film dağıtımıyla EMN Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Melisa, erkek arkadaşı Sarp’ı ailesiyle tanıştırır. Davet üzerine eve gelen Sarp zekâsı, bilgisi ve davranışlarıyla kısa süre içinde ailenin gönlünde taht kurar ve karakterinin altına gizlediği kişiliğini ortaya çıkararak aileye kâbus yaşatmaya başlar. Ailenin kurtulması için bir mucize gerekmektedir. O mucize ise, hasta olduğu için evin üst katında yatağında bulunan küçük hasta, Toprak olur. Sarp’ın dikkatinden kaçan bu detay, ailenin kurtuluşu olarak ortaya çıkar.