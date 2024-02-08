Evli Çift Komedisi Kahkaha Tufanı Estirecek, Şahan Gökbakar’dan: Erdal ile Ece

Türk sinema tarihinin en sevilen oyuncularından olan Şahan Gökbakar, yeni filmi Erdal ile Ece de sinema salonlarında kahkaha tufanı estirmeye hazırlanıyor. Şahan Gökbakar’ın Seda Türkmen ile birlikte başrollerini paylaştığı filmde, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça rastlanan, acı tatlı çalışmalar, ilişkideki iniş çıkışlar, komik ve eğlenceli bir dille gözler önüne seriliyor. Yaşanan olayları hem kadın, hem de erkek gözüyle perdeye aktaran Erdal ile Ece’de her sinemasever kendinden bir şeyler bulacak. Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı senaryodan çekilen film izleyiciye keyifli iki saat vadediyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.