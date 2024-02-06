Gürkan Uygun Yürekleri Dağlayacak, Ünlü Oyuncu Hayatla Barış Filmiyle Hafızalara Kazınacak

Sinema sezonunun en iddialı filmleri arasında yer alan Hayatla Barış filminde Ali karakterini oynayan Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak. Ampüte futbolcu Barış Telli’nin hayat hikâyesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan filmde Barış’ın babası olan Ali, onun hayatında en kritik kararları vermek zorunda kalıyor. Oğlu bir bacağını kaybettikten sonra ilk koltuk değneklerini kendi elleri ile yapmak zorunda kalan baba Ali, sinemasever izleyiciler ile çok güçlü bir bağ kuracak.

Basın Bülteni

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