Hatıran Yeter’in Fragmanı Yayınlandı

Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç’in paylaştığı Hatıran Yeter filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Ömer Faruk Yardımcı imzalı film 16 Şubat’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. Hatıran Yeter’in fragmanı, Zehra ile Adem’in aşklarının nasıl başladığını anlatan nostalji yüklü sahnelerle açılıyor. İki gencin aşkı, oğulları Baha’nın dünyaya gelişiyle taçlanıyor. Ne var ki Baha bebekken geçirdiği menenjit neticesinde işitme yetisini kaybediyor. Zorlu bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişiyor. Ancak bu aşkın önüne de çok büyük engeller çıkıyor.

Basın Bülteni

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