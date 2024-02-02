Neandria, Türkiye’de İlk Kez Seyircisiyle Buluştu

Reha Erdem’in son filmi Neandria, önceki gece Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen özel gösterimle Türkiye’de ilk kez seyircisiyle buluştu. Filmin gösterimine Reha Erdem’in yanı sıra oyuncular Deniz İlhan, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Gizem Katmer ve Ayşegül Kopartan da katıldı. Filmin İstanbul’daki bir diğer özel gösterimi 04 Şubat Pazar akşamı Kadıköy Sineması’nda olacak ve gösterimin ardından Reha Erdem ve Tanıl Bora ile bir de sohbet yapılacak.

Basın Bülteni

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Ayşegül Kopartan – İzzy



Deniz İlhan / İzzy



Nihal Yalçın – Reha Erdem – İncinur Daşdemir



Reha Erdem – İncinur Dasdemir – Deniz İlhan – Ömer Atay – İzzy



Reha Erdem – İzzy

