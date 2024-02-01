Engin Akyıldırım’ın yönettiği ve Levent Çakır, Osman Cavcı, Banu Şahin ile Jale Ak’ın oynadığı Mihrez 3: Cin Bebek, 09 Şubat 2024’de Chantier Films dağıtımıyla Makinist Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikâyesi. Selma ve Muzaffer yeni evlenen bir çifttir. Gizemli bir doğum ile çocuklarına kavuşurlar. Bu doğum geçmişte yaşanan esrarengiz bazı olayların habercisidir. Çocukların dünyaya gelmesinin ardından hem aile içerisinde hem de yaşadıkları köyde bazı esrarengiz olaylar meydana gelir ve çok geçmeden bir lanet başlar. Lanet köye yayılır ve cin bebek doğar.