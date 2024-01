Çıkış Yok (Yönetmen: Claudio Fah)

Claudio Fah’ın yönettiği ve Sophie McIntosh, Will Attenborough, Jeremias Amoore ile Manuel Pacific’in oynadığı Çıkış Yok (No Way Up), 26 Ocak 2024’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Farklı geçmişlere sahip bir grup insan, seyahat ettikleri uçağın Pasifik Okyanusu’na düşmesiyle büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynağının tükenmesi ve tehlikelerin her taraftan yaklaşmasıyla kâbus gibi bir hayatta kalma mücadelesi başlar.