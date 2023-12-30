3391 Kilometre Filmi Sinemacıların Yüzünü Güldürdü

Sinemaseverlerin heyecanla bekledikleri, Beyza Alkoç’un 3391 Kilometre kitabından sinemaya uyarlanan film, yüksek beklenti sebebiyle sinemacıların yüzünü güldürdü. Sinemacılar, kitap hayranlarının film hakkındaki haberlere büyük ilgi göstermesi ve yorumların “vizyon tarihinin erkene çekilmesi” yönünde olmasından dolayı ön satış kararı aldı. Yoğun istek üzerine 12 Ocak Cuma günü vizyona girecek 3391 Kilometre filminin biletlerinin 05 Ocak’tan itibaren satışa çıkıyor.

Basın Bülteni

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