TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa: Hayrimatör filminin galası gerçekleşti.Galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gösterim öncesi konuşan Bakan Ersoy, animasyon filmlerini önemsediklerini belirterek, “Animasyon filmlerinin dijital dünyada, görsel ve işitsel medyada pasta payı her geçen gün artarak devam ediyor.” dedi.

Basın Bülteni

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Mehmet Fatih Kacır



Mehmet Zahid Sobacı (TRT Genel Müdürü)



Mehmet Zahid Sobacı – Mehmet Fatih Kacır (Sanayi ve Teknoloji

Bakanı) – Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı)

