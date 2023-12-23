BKM Vizyona Girecek Yeni Filminin Afişini Yayınladı: Güldüy Güldüy Show Çocuk Ekibinden Haydi Tut Elimi 26 Ocak’ta Sinemalarda

Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği Haydi Tut Elimi filminin afişi yayınlandı. Filmin konusu ise şöyle: Dans tutkunu iki genç, Duygu ve Kaan yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır; onun yoluysa bir şarkının hikâyesini bulmaktan geçmektedir. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak malûm şarkının hikâyesi için müthiş bir maceraya çıkar. Bu yolculuk, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkaha dolu mutlu ve güzel anlar yaşatarak gençlerin aile bağlarına ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacaktır.

Basın Bülteni

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