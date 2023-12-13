İstanbul’da Ukrayna Sinema Günleri Düzenlenecek

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu koordinasyonuyla 17 – 22 Aralık 2023 tarihleri arasında Beyoğlu Sineması’nda 6 filmin gösterileceği Ukrayna Sinema Günleri düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan film gösterimleri Türkçe ve İngilizce altyazılı olacak. Ukrayna Sinema Günleri, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Film Ajansı, “Ukrayna Yapımı İzle” Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleriyle yapılacak. Etkinliğin kapanış filmi 1944 Kırım – Sürgünlük filmi ile gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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