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Ülke Sineması: Ukrayna

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İstiklal Caddesi’nin simge mekânlarından Beyoğlu Sineması’nda Ülke Sineması Kuşağı başlıyor. İBB Miras’ın şehre kazandırdığı ve İBB Kültür’ün programlarıyla izleyicilerle buluşan Beyoğlu Sineması’nın ilk konuğu Ukrayna oldu. Beyoğlu Sineması’nda, 17 – 22 Aralık 2023 tarihleri arasında Ukrayna Konsolosluğu’nun destekleriyle Ülke Sineması: Ukrayna başlığı altında film gösterimleri yapılacak. Etkinlik 14 Aralık Perşembe günü Pamfir adlı filmin gösterimiyle başlayacak.

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