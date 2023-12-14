Beyoğlu Sineması’nda Ülke Sineması Kuşağı Başlıyor, İlk Konuk Ukrayna

İstiklal Caddesi’nin simge mekânlarından Beyoğlu Sineması’nda Ülke Sineması Kuşağı başlıyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan Beyoğlu Sineması’nın ilk konuğu Ukrayna olacak. 17 – 22 Aralık tarihleri arasında Ukrayna Konsolosluğu’nun destekleriyle yapılacak olan etkinlikte Sundance Film Festivali Dünya Sineması Dramatik Yarışma Bölümü’nde En İyi Yönetmen ödülünü alan Türkiye – Ukrayna ortak yapımı, Maryna Er Gorbach’ın yönettiği Klondike adlı film de gösterilecek. Unutulmuş Ataların Gölgeleri, Zakhar Berkut, Nöbetçi Kulesi, 1944 Kırım – Sürgünlük, programda yer alan diğer filmler.

Basın Bülteni

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Klondike

Nöbetçi Kulübesi



Unutulmuş Ataların Gölgeleri



Zakhar Berkut

