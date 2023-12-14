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Beyoğlu Sineması’nda Ülke Sineması Kuşağı Başlıyor, İlk Konuk Ukrayna

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İstiklal Caddesi’nin simge mekânlarından Beyoğlu Sineması’nda Ülke Sineması Kuşağı başlıyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan Beyoğlu Sineması’nın ilk konuğu Ukrayna olacak. 17 – 22 Aralık tarihleri arasında Ukrayna Konsolosluğu’nun destekleriyle yapılacak olan etkinlikte Sundance Film Festivali Dünya Sineması Dramatik Yarışma Bölümü’nde En İyi Yönetmen ödülünü alan Türkiye – Ukrayna ortak yapımı, Maryna Er Gorbach’ın yönettiği Klondike adlı film de gösterilecek. Unutulmuş Ataların Gölgeleri, Zakhar Berkut, Nöbetçi Kulesi, 1944 Kırım – Sürgünlük, programda yer alan diğer filmler.

Klondike
Nöbetçi Kulübesi

Unutulmuş Ataların Gölgeleri

Zakhar Berkut

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