Özgürlük Filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde yönetmenliğini Tudor Giurgiu’nun üstlendiği Özgürlük filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 21 Kasım 2023 Salı günü saat 19:00’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. Özgürlük filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Sineması’nda, saat 16:30’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.