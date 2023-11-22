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Özgürlük Filminin İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde yönetmenliğini Tudor Giurgiu’nun üstlendiği Özgürlük filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 21 Kasım 2023 Salı günü saat 19:00’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. Özgürlük filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Sineması’nda, saat 16:30’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

  • Basın Bülteni
  • 21 Kasım 2023 Görüntüleri
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