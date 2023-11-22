Kısa Metraj Belgesel Filmleri İBB Beyoğlu Sineması’nda Gösterildi

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Kısa Metraj Belgesel Film ve Kısa Metraj Kurmaca Film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması’nda izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kısa Metraj Belgesel Yarışması gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması’nda yapıldı. Gösterimler sonrası yönetmenler izleyicilerle söyleşi yaptı. Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları suç ve adalet olan kısa kurmaca filmler de Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda yerlerini alacak.

Adalet Arayışı (Searching For Justice)



Ben Sen O Biz Siz Onlar (I You He She We You They)



Beyaz Dağın Çocukları (Children Of The White Mountain)



Boykot (Boycott)



Hayatımın En Güzel Günü (The Best Day In My Life)



Kuduz (A Rabia – Rabies)



Sarı (Yellow)



Sevmekle Alakası Yok (Love Has Nothing To Do With It)



Suriyeli Kozmonot (The Syrian Cosmonaut)



Şimdi Ne Olacak? (What Will Happen Now?)



Teamül (Tradition)



Tek Yön (One Way)



Temiz Bir Sayfa (A Clean Slate)



Transit



Ukraynamızın Gökleri (Our Ukrainian Sky)



Yada Yağmurları (Jade Rain)



Yeryüzündekiler (Those On Earth)

