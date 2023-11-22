Fani Dizeler’in İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Alireza Khatami ve Ali Asgari’nin yönettiği Fani Dizeler filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 21 Kasım 2023 Salı günü saat 16:30’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi Farhad Eyvazi moderatörlüğünde izleyicilerin sorularını cevapladı. Fani Dizeler filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Sineması’nda, saat 19:00’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

Servin Zabetian – Faezeh Rad – Farhad Eivazi

