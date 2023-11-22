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Fani Dizeler’in İstanbul Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Alireza Khatami ve Ali Asgari’nin yönettiği Fani Dizeler filminin İstanbul prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Film 21 Kasım 2023 Salı günü saat 16:30’da, Atlas 1948 Sineması’nda izlendi. Gösterimin ardından film ekibi Farhad Eyvazi moderatörlüğünde izleyicilerin sorularını cevapladı. Fani Dizeler filmi, 22 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Sineması’nda, saat 19:00’da yine film ekibiyle birlikte izleyici ile buluşacak.

  • Basın Bülteni
  • 21 Kasım 2023 Görüntüleri
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Servin Zabetian – Faezeh Rad – Farhad Eivazi

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