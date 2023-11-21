13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Ödül Töreni

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni, 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 19:30’da Atlas 1948 Sineması’nda Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin’in sunumları eşliğinde gerçekleştirilecek. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ödül törenine jüri üyeleri, sanatçılar, yabancı ülke temsilcileri, idari protokol ve festival destekçileri katılacak. Törende Öğrenci Jürisi Ödülü, SİYAD Jürisi Ödülü ve Habertürk Seyirci Ödülü de sahiplerini bulacak. Ödül töreni, festivalin Youtube kanalı olan https://www.youtube.com/uscff ve facebook adresi olan https://www.facebook.com/icapff adreslerinden yayınlanacak.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.