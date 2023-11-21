Akademik Programda Çocuklar, Hakları ve Haklarına Karşı Büyüklerin ve Yasaların Sorumlulukları Konuşuldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Programı, paneller, konferanslar ve oturumlarla devam etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’ndaki 20 Kasım programında, Çocukların Korunması Bağlamında Dijital ve Medya Ortamında Çocukları Olumsuz Etkileyen İçeriklerin Doğurduğu Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözümler paneli kapsamında çocuklar ve haklarına karşı büyüklerin ve yasaların sorumlulukları konuşuldu. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’ nın yönetiğ panelde Prof. Dr. Bengi Semerci, Prof. Dr. Leyla Keser Berber, Prof. Dr. Leyla Keser Berber ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza Akkanat Öztürk konuştu.

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