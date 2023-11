Kısa Metraj Film Gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması’nda Devam Ediyor

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Kısa Metraj Belgesel Film ve Kısa Metraj Kurmaca Film gösterimleri 21 ve 22 Kasım 2023 günlerinde, 14:30 ve 17:00 saatlerinde İBB Beyoğlu Sineması’nda izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan kısa belgesel filmler de ikinci yılına giren Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışması’nda gösterilecek ve yarışacak.

Adalet Arayışı (Searching For Justice)



Beyaz Dağın Çocukları (Children Of The White Mountain)



Hayatımın En Güzel Günü (The Best Day In My Life)



Suriyeli Kozmonot (The Syrian Cosmonaut)



Şimdi Ne Olacak? (What Will Happen Now?)