İstanbul Sinema Müzesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Institut Français Türkiye İstanbul iş birliğiyle Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Efekt: Görsel Efekt Günleri (Efekt: Visual Effects Days), 24 – 26 Kasım 2023 tarihlerinde, Institut Français İstanbul, Atlas 1948 Sineması ve BAUIDEA’da, görsel efekt meraklılarını, sinema ve medya sektörü ile buluşturuyor. Görsel efektler (VFX) doğduğu zamanlardan itibaren sinema için adeta bir sihir gösterisi olmuştur. Hikâye anlatıcılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam eden görsel efektlerin yıllar içinde geldiği nokta akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Etkinlikte, gösterimleri hariç tüm programlar ücretsiz izlenebilecek.

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