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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Ayşenil Şamlıoğlu ve Emin Alper’den Ustalık Sınıfı

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Geçtiğimiz yıl İstanbul prömiyerini 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde yapan Kurak Günler’in yönetmeni Emin Alper’in Ustalık Sınıfı ve Kurak Günler Analiz etkinliği VisionIST’de yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfı ise festival direktörü Bengi Semerci’nin moderatörlüğünde yapıldı. Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, beşinci yılında Beyoğlu Metrohan’da devam ediyor.

  • Basın Bülteni
  • 19 Kasım 2023 Görselleri
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Anna Maria Aslanoğlu ile Yapımcılık Atölyesi’nden

Ayşe Şamlıoğlu ile Ustalık Sınıfı Etkinliği’nden

Emin Alper’in Ustalık Sınıfı ve Kurak Günler Analiz Etkinliği’nden

Erdem Şenocak ile Oyunculuk Analizi Etkinliği’nden

Sinemada İfade Özgürlüğü Paneli’nden

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