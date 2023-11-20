13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Ayşenil Şamlıoğlu ve Emin Alper’den Ustalık Sınıfı

Geçtiğimiz yıl İstanbul prömiyerini 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde yapan Kurak Günler’in yönetmeni Emin Alper’in Ustalık Sınıfı ve Kurak Günler Analiz etkinliği VisionIST’de yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu’nun Ustalık Sınıfı ise festival direktörü Bengi Semerci’nin moderatörlüğünde yapıldı. Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, beşinci yılında Beyoğlu Metrohan’da devam ediyor.
- Basın Bülteni
- 19 Kasım 2023 Görselleri
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Anna Maria Aslanoğlu ile Yapımcılık Atölyesi’nden
Ayşe Şamlıoğlu ile Ustalık Sınıfı Etkinliği’nden
Emin Alper’in Ustalık Sınıfı ve Kurak Günler Analiz Etkinliği’nden
Erdem Şenocak ile Oyunculuk Analizi Etkinliği’nden