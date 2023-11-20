Bosna Sancak Kültür Günleri’nde Sinema Rüzgârı, Sinema Yazarı Alin Taşçıyan: Bosnalı Yönetmenler Savaşı Anlatmayıp Müzikal mi Yapsın?

İstanbul’u sinema ve müzik dolu bir atmosferle aydınlatan Bosna Sancak Kültür Günleri’nin gerçekleşen finalinde Bosnalı yönetmen Pjer Zalica’nın imzasını taşıyan seçki izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşen etkinliğe ünlü yönetmen Pjer Zalica sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Yönetmen ile bir söyleşi yapacak olan sinema yazarı Alin Taşçıyan, Bosna sinemasının savaşın etkilerini özenle işlediğini vurgulayarak, katılımcılarla duygusal bir sohbet gerçekleştirdi. Taşçıyan, Bosna sinemasında yıllar geçse de savaşın ürpertisini son derece nahif dokunuşlarla hissettiren filmler yapıldığını belirtti.

Basın Bülteni

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Azra Tüzünoğlu – Alin Taşçıyan – Fuat Çimen

