Sınır Filminin Türkiye Prömiyeri Suç ve Ceza’da Yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Philippe Van Leeuw’in yönettiği Sınır filminin Türkiye prömiyeri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Yönetmen ve film ekibinin katılımı ile yapılan gösterim sonrasında düzenlenen söyleşide izleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Sınır, 20 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Sineması’nda saat 19:00’da yine ekiple birlikte izleyici ile buluşacak. Festivalin kısa kurmaca ve kısa belgesel filmleri ayrıca İBB Beyoğlu Sineması‘nda da izlenebiliyor.

Philippe Van Leeuw

