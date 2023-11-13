Akademik Program, 17 Kasım 2023’de Başlıyor

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 17 Kasım – 23 Kasım tarihleri arasında “İfade Özgürlüğü” temasıyla gerçekleştirilecek. Akademik program, 17 Kasım 2022 Cuma günü saat 09:00’da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın konuşmaları ile başlayacak. Açılışta, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç yönetiminde Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi “İfade Özgürlüğü Bir Temel Hak mıdır?” konulu konferans verecek ve program devam edecek.