Atatürk Filmi Hollywood’da Gösterildi

Ülkemizde 03 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Lanistar Media yapımı Atatürk 1881 – 1919 filminin dünya prömiyeri, Los Angeles’taki ikonik Sony Stüdyoları’nda düzenlenen “Hollywood Türk Film ve Drama Günleri” kapsamında yapıldı. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla film endüstrisinin merkezi konumundaki Los Angeles’ta 04 – 05 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Başkanı Barbaros Tapan, yoğun destek ve katılımdan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, “Sinemanın evrensel diliyle Hollywood’da Türkiye’mizin eşsiz hikâyelerini anlatıyoruz” dedi. Atatürk 1881 – 1919 filminin Hollywood’daki dünya prömiyerine Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, Yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, oyuncu Alican Barlas ve filmin müziklerine imza atan Batu Şener katıldı.