Atatürk Filminden Gişe Rekoru

03 Kasım’da sinemalarda gösterime giren Atatürk 1881 – 1919 filmi, yılın en iyi açılış yapan yerli drama filmi oldu. Açıklanan rakamlara göre Atatürk 1881 – 1919, vizyona girdiği ilk üç günde 269.113 seyirci ile gişenin zirvesine oturdu. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, Senaryosu Necati Şahin’e ait, Lanistar Media yapımı filmde Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya başarıyla canlandırıyor.

Basın Bülteni

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