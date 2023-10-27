Afyonkarahisar’daki Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivalin, Hattat Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar’da geçen yıl Büyük Taarruz’un 100. yılının kutlanıp söz konusu festivalin ilkinin yapıldığını söyledi. Festivalde birincilik ödülünü Turan Haste’nin yaptığı Rutubet filmi, ikinciliği Abdurrahim Karabulut ile Mahsun Celayir’in eseri olan Dıstan, üçüncülüğü ise Emre Sefer’in Babamın Öldüğü Gün filmi kazandı. Büyük Taarruz Özel Ödülü de Ahmet Toklu’nun Harman eseri layık görüldü.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü: Rutubet (Turan Haste)

İkincilik Ödülü: Dıstan (Abdurrahim Karabulut, Mahsun Celayir)

Üçüncülük Ödülü: Babamın Öldüğü Gün (Emre Sefer)

Büyük Taarruz Özel Ödülü: Harman (Ahmet Toklu)