11. Engelsiz Filmler Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Engelsiz Filmler Festivali’nin, Ulusal Uzun Yarışma ve Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmlerin ödülleri, 26 Ekim Perşembe günü yapılan ödül töreninde sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü’nü, Seyirci Özel Ödülü’nü de kazanan Ayna Ayna filminin senaristleri Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi Iguana Tokyo filmiyle Kaan Müjdeci ve En İyi Film Ödülü’nün sahibi ise Belmin Söylemez’in Ayna Ayna’sı oldu.

Ödüller:

Kısa Film Yarışması:

Seyirci Özel Ödülü: Saç Kırıkları (Alireza Kazemipour)

En İyi Senaryo Ödülü: Alireza Kazemipour, Solmaz Martezavand (Saç Kırıkları)

En İyi Yönetmen Ödülü: Victor Guilbaud (Elveda Gaston)



En İyi Film Ödülü: Koşulsuz Tutku (Houcem Slouli)

Ulusal Uzun Film Yarışması:

Seyirci Özel Ödülü: Ayna Ayna (Belmin Söylemez)



En İyi Senaryo Ödülü: Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu (Ayna Ayna)

En İyi Yönetmen Ödülü: Kaan Müjdeci (Iguana Tokyo)



En İyi Film Ödülü: Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

Deniz Özturhan – Zeynep Ünal – Selda Taşkın



Hasan Nadir Derin – Şenay Aydın – Selda Taşkın – Zeynep Ünal

