Engelsiz Filmer Festivali’nde Beşinci Gün

Bu yıl on birinci kez sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali’nin beşinci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan Bars ve Boşlukta filmleri, Kısa Film Yarışması’nda yer alan 7 kısa film ve Çocuklar İçin seçkisinin gösterimleri gerçekleşti. Film gösterimlerinin yanı sıra yan etkinliklerin de olduğu günde, Çocuklar İçin seçkisinin gösteriminin ardından 09 – 12 yaş grubundan çocukların sinema sanatıyla tanıştığı Canlandırma Atölyesi gerçekleşti. Canlandırma sanatçısı Deniz Öcal tarafından yürütülen atölyede katılımcılar, kendi yarattıkları karakterler ve öykülerle, çeşit çeşit canlandırma film denemeleri yaptılar.

Basın Bülteni

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Bars Söyleşisinden



Boşlukta Söyleşisinden



Kısa Film Söyleşisinden

