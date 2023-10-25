Çok Aşk Dolu Gala Hem Güldürdü Hem Hüzünlendirdi

Senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya’nın “Hayat kadar gerçek, hayat kadar komik ve hayat kadar duygusal” diyerek özetlediği yılın filmi Çok Aşk’ın gala gösterimi önceki akşam Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Kariyerine ve sevgilisine ‘çok aşk’la bağlı Coşkun’un hikâyesiyle fonda Türkiye’nin toplumsal yolculuğuna da şahitlik eden film 27 Ekim’de vizyona girecek. Davetliler katıldıkları galada filme ve ekibine övgüler yağdırdı.
- Basın Bülteni
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Berkan Şal – Barış Yıldız – Büşra Pekin –
Hasan Can Kaya – Ege Aydan – Bahtiyar Engin
Berkan Şal – Kıvanç Baruönü – Büşra Pekin – Barış Yıldız –
Hasan Can Kaya – Ege Aydan – Bahtiyar Engin
Büşra Pekin – Hasan Can Kaya – Ege Aydan