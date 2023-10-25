Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonkarahisar’da Başladı

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde 122 ülkeden 2.876 film gösterilecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyon Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve oyuncu Ahmet Yenilmez’in katılımıyla yapılan açılış töreninde, Türkiye’nin KKTC ile birlikte “tek millet iki devlet” olduğunu, birlikten kuvvet doğacağını belirtti.

Basın Bülteni

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