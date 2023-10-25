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Yılın Merakla Beklenen Filminin Galasına Büyük İlgi, Son Akşam Yemeği Filmi Artık Seyirciye Emanet

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Sinema tarihimizde daha önce işlenmemiş konusuyla, Cumhuriyetimizin kuruluşuna farklı bir açıdan bakan, çekimlerin başladığı dandan itibaren dikkatleri üzerine çeken Son Akşam Yemeği filminin galası yapıldı. 27 Ekim Cuma günü Türkiye ve Avrupa’da başlayacak vizyon yolculuğu öncesi izleyici karşısında ilk sınavını veren ve tam not alan Son Akşam Yemeği filminin başrollerini Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna ve Pelin Akil üstleniyor.

  • Basın Bülteni
  • Galadan görüntüler için tıklayınız.
  • Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ayla Hacıoğulları – Vilmer Özçonar

Engin Şenkan – Yasemin Baştan

Pelin Akil – Onur Tuna

Tuba Daştan – Yasemin Baştan –
Mustafa Kırantepe – Nehir Gökdemir

Yasemin Yazıcı – Onur Tuna

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