Yılın Merakla Beklenen Filminin Galasına Büyük İlgi, Son Akşam Yemeği Filmi Artık Seyirciye Emanet

Sinema tarihimizde daha önce işlenmemiş konusuyla, Cumhuriyetimizin kuruluşuna farklı bir açıdan bakan, çekimlerin başladığı dandan itibaren dikkatleri üzerine çeken Son Akşam Yemeği filminin galası yapıldı. 27 Ekim Cuma günü Türkiye ve Avrupa’da başlayacak vizyon yolculuğu öncesi izleyici karşısında ilk sınavını veren ve tam not alan Son Akşam Yemeği filminin başrollerini Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna ve Pelin Akil üstleniyor.

Basın Bülteni

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Ayla Hacıoğulları – Vilmer Özçonar



Engin Şenkan – Yasemin Baştan



Pelin Akil – Onur Tuna



Tuba Daştan – Yasemin Baştan –

Mustafa Kırantepe – Nehir Gökdemir



Yasemin Yazıcı – Onur Tuna

